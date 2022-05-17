Путін влаштував "чистки" через провали в Україні - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки українського Міністерства оборони в Telegram-каналі. Зазначається, що за час війни жодних стратегічних завдань, які пафосно оголошені російським диктатором у промові 23 лютого, загарбникам виконати не вдалося.

"Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом бездарів та злодіїв. Некомпетентність російської військової верхівки перевершила всі очікування світової спільноти", – йдеться у повідомленні.

Так, щоб знизити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремль намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань. Пошуки винних розпочали у "найкращих сталінських традиціях".

Наприклад, за "героїчну втрату" гордості чорноморського флоту росії, ракетного крейсера "москва" було відсторонено від посади і заарештовано командувача чф, віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також розпочато щодо його першого заступника, віцеадмірала Сергія Пінчука.

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки звільнено Владислава Єршова, який керував 6-ю армією зс росії.

Такі самі причини послужили усуненню командира 1-ї танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

"Попри наказ вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків", - уточнили в ГУР Міноборони України.

Там додали, що через незадовільне виконання поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22-го армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Звільнили в росії командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

В українському відомстві наголошують, що всі ці показові покарання лише сприяють поширенню у лавах російських окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують уражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.

За час війни армія росії втратила в Україні вже понад 27 900 військовослужбовців та тисячі одиниць дорогої військової техніки. Лише за добу 16 травня українські захисники ліквідували близько 200 окупантів, знищили сім танків, два вертольоти та літак ворога.