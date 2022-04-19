Путін помер!

Лібертаріанська партія Грузії влаштувала показовий похорон диктатора рашистів. На жаль, це була лише вистава. По вулицях грузинського міста проїхав чорний катафалк на лобовому склі якого виднілася чорно-біла фотографія "бункерного". На ходу з авто викидалися червоні гвоздики, а наприкінці свого шляху з багажника молодик дістав скелет, який, очевидно, належав за задумом головному рашисту і викинув його в сміттєвий бак разом із фотографією. Варто зазначити, що представники місцевих правоохоронних органів, які проходять повз людей і навіть несли службу, раділи і сміялися катафалку, який проїжджав.

Побачити себе в ролі небіжчика автократу, який до смерті боїться померти, м'яко кажучи, неприємно. Якщо такі перфоманси провести в інших містах і країнах, інформація про це точно досягне адресата. Так, увесь світ зможе показати, наскільки вони “люблять” плішивого диктатора і чого бажають в обмін на його загрози ядерної війни.