20:24 26 листопада Київ, Україна

Стабільність це коли ціни стабільно зростають. У Росії із 1 грудня подорожчає вся комуналка. Мінекономрозвитку перенесло індексацію тарифів на холодну та гарячу воду, електроенергію, тепло, газ та вивіз твердих комунальних відходів з 1 липня 2023 року на 1 грудня 2022 року. Подорожчання ЖКП становитиме не менше 9%.

Але росіяни, як це прийнято, знову звинувачуватимуть американців у тому, що в них зростають ціни. Жертви пропаганди просто не можуть нічого іншого. Їм начхати, що їх цар живе у палаці, а його коханка, яка народжувала бастардів, плаває на яхті, вартістю, що перевищує бюджети деяких депресивних регіонів РФ. У цьому, звичайно ж, "винні" американці, які розбестили їх улюбленого Путіна своєю капіталістичною розкішшю.