10:55 16 вересня Київ, Україна

Налагодження відносин Росії та КНДР за допомогою особистої зустрічі двох диктаторів демонструє наскільки деградував Путін. Справа в тому, що Північна Корея не просто є ізгоєм. Це ізгой серед ізгоїв. Ніхто, навіть підсанкційні країни, як Іран, Ірак, Еритрея, Гана та інші, не хочуть зв'язуватися з КНДР. Причиною цього є політика країни. Кім Чен Ин, як і Путін, загрожує світові ядерною зброєю.. Але занепокоєння інших країн викликає те, що КНДР готова продати зброю будь-кому, хто має гроші – чи то терористичні організації на зразок Аль-Каїди, сепаратисти, націоналісти та інші радикально налаштовані елементи. Природно, що зближення з КНДР відкриває можливість Пхеньяну налагоджувати за допомогою потенційного партнера контрабандні шляхи постачання зброї. Крім того, Північна Корея є світовим лідером із виробництва синтетичних наркотиків, оскільки цим займається керівництво країни.

І з цією державою Путін має намір співпрацювати. Він прийняв запрошення Кім Чен Іна відвідати КНДР. Бункерний веде країну на повну ізоляцію, коли з Росією, як і з Північної Кореї, віддаватиму перевагу не співробітництву взагалі, або робити все, щоб взаємини залишалися в тіні.