Путін такого не очікував

Попри очікування Путіна, Китай підтримав санкції США та ЄС проти Росії. Два найбільші держбанки КНР припинили обслуговування угод щодо купівлі РФ сировинних товарів. Йдеться про "Industrial & Commercial Bank of China" (ICBC) і "Bank of China". Крім того, Китай не висловив протесту щодо резолюції ООН про засудження Росії як країни агресора проти України. Незважаючи на те, що санкції Китаю не такі сильні як Західні країни, вони є значним психологічним ударом для Путіна, оскільки він вважав КНР союзником.

Агресор звернувся з вимогою до ще одного свого союзника – Казахстану, ввести війська в Україну, щоб допомогти російській окупації. На це уряд Нур-Султана дав чітку негативну відповідь.

Ніхто не хоче брати участь у антилюдських діях Росії проти українського народу. Путін поступово втрачає своїх союзників і не має підтримки у світі. Білорусь, з кордонів якої також було введено війська РФ, уже не є незалежною державою, а Лукашенко, став чимось на зразок Кадирова для Путінського режиму. Без союзників Росія все також залишається сильною країною, однак, як повідомляє розвідка України, в бій вони кидають у більшій масі своїй, молодих терміновиків, не обстріляних у бою.. Головною силою супротивника залишаються пропаганда, яка поки що успішно діє, проте, лише на росіян.