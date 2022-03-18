21:13 22 жовтня Київ, Україна

В ході сьогоднішньої пленарної сесії дискусійного клубу Валдай Володимир Путін порівняв конфлікт в Нагірному Карабаху з війною в Афганістані і звернув увагу на величезну кількість загиблих.

"Сьогодні ми маємо конфлікт в самому гіршому його варіанті. І трагедія полягає в тому, що люди гинуть. Ви знаєте, багато втрат з обох сторін. За нашими даними, з обох сторін понад 2 тисячі загиблих - з одного боку і з іншого. Загальна кількість загиблих наближається вже до 5 тисяч", - сказав Путін.

Він нагадав, що за 10 років війни в Афганістані загинули 13 тисяч радянських солдатів.

"А тут за такий короткий проміжок часу вже майже п'ять. А скільки поранених, скільки людей страждає, скільки дітей", - підкреслив президент РФ.

Путін заявив, що для Росії Вірменія і Азербайджан - рівні партнери. Москва хоче вибудовувати повноцінні відносини як з Вірменією, так і з Азербайджаном. І є різні елементи вибудовування відносин з кожною з цих країн.

"З Вірменією - це християнство, але у нас є дуже тісні зв'язки з Азербайджаном по інших напрямках. Що стосується релігійної складової, я хочу звернути вашу увагу, що майже 15% населення Російської Федерації сповідує іслам. І в цьому сенсі Азербайджан - не чужа для нас країна", - сказав президент.

Він зазначив, що не можна забувати трагедії, яка сталася з вірменським народом в період Першої світової війни.

"Цей конфлікт почався не просто як міждержавний конфлікт і боротьба за території. Він починався з етнічного протистояння. І це теж, на жаль, факт, коли в Сумгаїті, а потім і в Нагірному Карабаху були здійснені жорстокі злочини проти вірменського народу", - сказав Путін.

Водночас він зазначив, що ситуація, при якій значна частина території Азербайджану країною втрачена, не може тривати вічно.