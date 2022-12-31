Путін з'їздив на війну до Ростов-на-Дону

18:47 31 грудня Київ, Україна

"Герой нашого часу" - такий опис, "чомусь", не з'явився на сайті Кремля, і не був поширений серед пропагандистів, після того, як у Кремлі повідомили, що Путін "побував в об'єднаному штабі пологів військ". Мабуть, такої назви під відео, де диктатор “приїхав до України”, не з'явилося, бо його там зовсім не було. Очевидно, ролик було знято у тому приміщення, у якому знімали “приїзд” Шойгу початку листопада і що у Ростові-на-Дону.

Про те, що поїздка Путіна в Україну спочатку була фейком, вірилося легко з самого початку і без попереднього розслідування. Однак іронічний той факт, що відео з'явилося за кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Такий “збіг” явно свідчить про перемогу України на інформаційному фронті, адже кремлівська пропаганда не має інших ідей, окрім як повторювати за тим, що робить Україна.

Крім того, можна наголосити і на іншому моменті. 20 грудня депутат Держдуми від «Єдиної Росії», генерал-лейтенант у відставці Андрій Гурулєв заявив в одній із програм голови Соловйова, що говорить, що Путін “був у зоні спеціальної військової операції”, у перекладі на людську мову – на війні. Так ось з вислову єдинороса утворюється вилка – або російські військові, політики брешуть усім, завжди і скрізь, або війна вже йде в Ростові-на-Дону.

Чим частіше Путін “відвідуватиме штаби” чи “їздитиме Кримськими мостами”, тим частіше пропагандисти самі себе знищуватимуть.