Путін намагається отримати хоч якісь вигоди

Стара пісня про головне, приблизно так можна назвати загрози з боку Кремля територіальній цілісності України. Попри те, що Росія сконцентрувала свої війська біля кордонів України, вона навряд чи нападе. Путін знову намагається створити собі масу важливості, щоб показати російському електорату, що з ним вважається Захід. Майбутній діалог Байдена та Путіна не за горами і на ньому глава РФ, ймовірно, вимагатиме від США якихось гарантій. Швидше за все, це будуть вимоги щодо подальшого не розширення НАТО на схід, оскільки від російських пропагандистів, а тепер і з боку Лукашенка, доносяться закиди на адресу США та ЄС щодо загрози Заходу “російському миру”.

На думку російського політолога Дмитра Орешкіна, це те, що може вимагати Путін, після того, як він зрозумів, що програв по великому: “Він програє по-великому. Тому йому треба виграти по-маленькому. Йому треба показати, що він змусив себе рахуватися, він змусив НАТО з ним домовлятися”.

Повномасштабна війна для Путіна стане дуже дорогою, у прямому розумінні. Президент РФ не має ресурсів на це. Його інформаційні атаки спрямовані саме на вимоги до проведення діалогу. Путін став передбачуваним. Якщо раніше країни могли очікувати від російського президента всього, що завгодно, то тепер його цілі зрозумілі, і стратегія зрозуміла. У відповідь, Захід вводить все нові й нові санкції і, незважаючи на діалоги з Байденом, Путін нічого, окрім розповіді про те, що "з ним рахуються", не добивається. Економічна ситуація у Росії погіршується, рубль падає, іноземні інвестиції припиняються.