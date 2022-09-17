Путін наказав створювати приватні військові компанії

За даними відомого незалежного розслідувача Христа Грозєва, диктатор у Кремлі наказав своїй свиті з олігархів та власників держкорпорацій негайно розпочати створення ПВК.

Якщо це так, то стан справ у російській армії досяг катастрофічного апогею. Наразі відомо, що жоден із підрозділів окупаційної армії не укомплектований на 100%. Понад те, у багатьох частинах чисельність особового складу вбирається у 20%.

У той же час створення добробатів, в які набирали всіх поспіль, також провалилося. Тобто вони були створені, але не в тій кількості і не в тому складі, які були заплановані і, тим більше, які не прищепили б зміни на фронтах.

Тепер, якщо навіть припустити, що план Путін щодо створення ПВК буде виконано, постає питання – від куди набирати найманців? Хто з доброї волі захоче служити у ПВК. Звичайно, ще є в'язниці та мільйони жебрака населення, які можуть погодитись піти воювати. Але, як показав час, навіть попередні спроби заповнити втрати, створити нові підрозділи з гучними назвами, не мали успіху. Який сенс створювати нові ПВК, добробати, армії чи інші угруповання з бойовиками, якщо навіть ті, хто існує, не вдається доукомплектувати вже перший місяць?

Все це виглядає як агонія, не розуміння, що робити далі. І без того безцільна війна, яка не має плану, перейшла на той етап, коли українські захисники перехопили ініціативу і тепер окупанти мають відповідати на атаки ЗСУ. На щастя, противник настільки був упевнений у своїй перевагі завдяки пропаганді, що вирішив перемогти у війні типовими для себе залякуваннями, закидаючи наші позиції живою масою зомбованої.. Підсумок – звільнення за 5 днів територій, які окупанти завойовували 5 місяців.