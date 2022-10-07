Путін перетворився на фрика

За більш ніж 20 років правління Путіна пропаганда створила з нього "грізного непереможного правителя, найбільшої країни світу". Щоб здаватися вище він взує туфлі з високим підбором, щоб здаватися красивим, йому закачують ботокс, його зображують в образі "мачо" з голим торсом на коні, попутно ретушуючи вади тіла.

Все це лише для того, щоб "здаватися", але не "бути". Путін це проект, який перетворився з “могутнього правителя” на ходяче “фрикшоу”. Ті залишки, які його підтримують, роблять це заради грошей чи зі страху, але не тому, що люблять його. Хазяїн Кремля це старий дід, який у цивілізованому суспільстві давно вже мав піти на пенсію, давати інтерв'ю збирачам історій та ностальгувати про минуле саджаючи город.

Але він обрав шлях диктатури та руйнування. Путін став звичайним терористом, жалюгідною подобою своїх попередників. Всі, кому не ліньки, сміються з нього та його виступів. Він став нікчемністю в очах світових лідерів, які раніше боялися його і готові були піти на багато, аби не злити російського правителя.

Путін хотів увійти до підручників історії, як “збирач земель” та “великий полководець”. Тепер же, в історії він залишиться, як людина, що розвалила Росію своїм невмілим і безвідповідальним правлінням..