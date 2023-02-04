Путін доручив своїм підлеглим збільшити населення країни

21:06 04 лютого Київ, Україна

На тлі війни рівень народжуваності в Росії впав до 20-річних мінімумів, а в найближчі роки, згідно з прогнозами, може опуститися до показників часів Другої світової війни.

"Дивно" і чому це в Росії жінки не хочуть народжувати? Чи може через те, що рівень життя в країні неухильно опускається? Чи через високий рівень злочинності та навколо-тюремної культури? Чи може через тотальний рівень несвободи та вічні війни, які розв'язує Росія? Все це риторичні питання, які не вирішуються рік у рік. Єдиною причиною цього є керівництво в Кремлі, на чолі з особистим карликовим диктатором.

Тепер цей диктатор доручає своєму уряду вирішити проблему народжуваності, щоб росіяни, прямо кажучи, не виродилися в найближчі кілька десятиліть. Цілком логічним рішенням стане "догляд" кривавого злодія на "спокій". І тут перед Путіним стає, таки, простий і водночас складний вибір – або він, або росіяни. Але відповідь для всіх очевидна. Диктатор завжди вибере себе. І навіть якщо уявити, що Путіну довелося б скоротити, скажімо, штат кухарів у себе на кухні і це якимось чином збільшило б народжуваність, то навряд чи бункерний пішов би на такий “русофобський” крок.