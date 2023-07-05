Путін отримує віддачу від пригожина

13:37 05 липня Київ, Україна

Вже ні для кого не секрет, що творіння «пригожин» та ПВК «Вагнер» були ініційовані та створені за повного поінформування та сприяння кремля. Путін про це знав, втім, як знав і самого пригожина, з його амбіціями ще з часів зустрічі з Джорджем Бушем-молодшим у плавучому ресторані «New Island». За принципом "ти мені - я тобі", пригожин отримав від путіна щорічні багатомільярдні держпідряди на забезпечення харчуванням дитячих садків, шкіл і, найголовніше, армії. Путін, у свою чергу, отримав приватну військову компанію, засновану за співпраці з ФСБ, з колишніх спецпризначенців ГРУ, а також людей, які мали реальний бойовий досвід у гарячих точках.

Тому, коли його дітище організувало проти нього повстання, у путіна прорвало і всю свою образу він, звичайно ж, висловив у грошовому еквіваленті. На пресконференції зі своїми прихильниками, диктатор поскаржився, що компанія «Конкорд» за рік війни заробила 80 млрд рублів, тоді як держава субсидувала вагнерівців ще на 88 млрд рублів, не рахуючи страхових виплат у 110 млрд рублів. "Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - підсумував своє скиглення путін.

За що боролися, на те й напоролися, як то кажуть. Як можна створювати навколо себе розсадник корупції, позбавляти себе монополії на насильство, поєднати все це в “одному флаконі”, відкоркувати цей “флакон”, даючи можливість пускати метастази по всьому апарату державної влади, і без того розбещеної крадіжкою з бюджету та сподіватися на “слово честі” урки?