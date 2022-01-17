Путін: харчовий геноцид власного народу

18:24 02 вересень Київ, Україна

У далекі часи Перебудови Москву відвідала Маргарет Тетчер. Тоді вона сказала дивну фразу, дивлячись Горбачову в очі: «Країна у вас велика, але й народу в ній багато: треба скоротити його чисельність наполовину».

Відтоді російські лідери по черзі та наввипередки, ймовірно, намагаються втілити слова «залізної леді» в реальність. Особливо досяг успіху в справі геноциду власного народу Володимир Путін. Якщо Росстат наводить значення чисельності «населення» Росії на 2018 рік у 140 млн. осіб, включаючи в цю кількість 14 млн. заробітчан, тоді реальна величина народонаселення Росії 126 млн. осіб.

Особливо чітко це можна побачити на прикладі Москви. На 2018 рік корінних москвичів, тобто москвичів в третьому поколінні, залишилося лише 300 тис. осіб; з 14 млн. прописаних та зареєстрованих в Москві громадян лише тільки 3,4 млн. росіян. Таким чином, в «російському місті» Москві на одного росіянина припадає 4 чужинці, більшість яких прибуло в Москву не з російських територій, а з суміжних з Росією держав.

Фото: Население РФ стремительно сокращается

Ми всі пам'ятаємо перший «національний» проєкт-ідею Путіна, який заявив у 2003 році, що для нього немає нічого головнішого, морально-високого, ніж примноження російського народу. Слова, слова, слова ...

Так говорив принц Гамлет в однойменній трагедії Шекспіра про висловлювання свого вітчима, який узурпував королівську владу в державі, який бажав усім свободи та процвітання в його країні. Усі без винятку персонажі трагедії (кілька десятків осіб) були насильно вбиті один одним. Ніхто з них не побачив цього царства свободи та справедливості.

Ситуація в Росії в наші дні до жаху нагадує ситуацію в данському королівстві часів принца Гамлета: та ж брехня в устах верховної влади про спокій народу під її пануванням, ті ж насильницькі дії королівської поліції щодо незадоволених королем, ті ж «профілактичні» дії з підсовуванням непридатної (отруєної) їжі та води людям і так далі.

Давньогрецький політик часів війни діадохів Фокіон сказав фразу про Кассандру, царицю Македонії, яка цілком підходить як характеристика Путіна: «Путін подібний до кипариса, Він високо та гордо підіймається догори, але не приносить плодів; його краща сторона - проголошення безперервних надгробних промов».

Всі ідеї про примноження російського народу давно забуті Путіним, але Путін з нами! Як говорили древні германці: «Хайль, Путін!», Або «Так зійде на Путіна Божа благодать!». Російські люди знають, як закінчилися всі ці експерименти з «хайль» або «зіг хайль» ( «Хай буде з нами перемога» - переклад з німецької)

Фото: инвалидизация населения - часть политики Путина

Путінська політика щодо зростання добробуту народу закінчилася, не розпочавшись, коли він у 2002 році заявив, що справжньою російською ідеєю є подвоєння ВВП. Один мудрий політик епохи античності Діадох Антигон сказав з цього приводу: «Коли змовкають високі ідеї та національні імпульси, тільки гроші стають найсильнішим важелем і єдиною основою влади».

Оскільки діти не є суб'єктом капіталістичної економіки, побудованої Путіним, то вони страждають від гегемонії капіталізму в першу чергу, їхні батьки - в другу. Відповідно, ніякого примноження народонаселення Росії при Путіні не було й не могло бути.

Відповідно, чутки про харчові отруєння як наслідок застосування генетичної зброї проти народів Росії потребують якомога глибшого розслідування, знаходження ватажка-ініціатора цього плану, його виконавців і виробників отруєних генетичним будильником харчових продуктів, які спрацьовують не відразу, а в міру захоплення чужих ДНК через харчові продукти організму, що приймає цю їжу.

Горезвісна пальмова олія з температурою плавлення близько 40 ºС вже є генетичним вантажем для російської людини, оскільки її може засвоювати організм тільки в умовах тропіків, в яких температура шкірних покривів автохтонів, негрів, перевищує 45 ºС, що робить засвоєння організмом пальмової олії нормальним фізіологічним процесом.


При температурах навколишнього середовища нижче 40 ºС пальмова олія стає шлаком, який пошкоджує дрібні та великі кровоносні судини, лімфатичну мережу, сприяє деградації сечостатевої системи, обмежуючи або зовсім знищуючи здатність людського роду до розмноження та появи потомства.
 
Деградація населення Росії, а значить, і зменшення його чисельності можуть бути пов'язані із заміною традиційних ланцюжків харчування, що веде до негативних наслідків: розумової та статевої деградації населення Росії, зменшення чисельності її населення, збільшення його інвалідизації, причому з дитячого віку. У процентному відношенні Росія вийшла на одне з перших місць у світі по інвалідності населення!
 
Всі ці явища сталися під час правління Путіна, тобто в період з 1999 по 2019 роки, якому ще не видно кінця, а це означає, що й населення Росії буде стрімко зменшуватися, як би не хотілося Росстату підсолодити язик Путіну, приписуючи до чисельності громадян Росії 15 - 20 млн. заробітчан.