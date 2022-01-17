18:24 02 вересень Київ, Україна

У далекі часи Перебудови Москву відвідала Маргарет Тетчер. Тоді вона сказала дивну фразу, дивлячись Горбачову в очі: «Країна у вас велика, але й народу в ній багато: треба скоротити його чисельність наполовину».

Відтоді російські лідери по черзі та наввипередки, ймовірно, намагаються втілити слова «залізної леді» в реальність. Особливо досяг успіху в справі геноциду власного народу Володимир Путін. Якщо Росстат наводить значення чисельності «населення» Росії на 2018 рік у 140 млн. осіб, включаючи в цю кількість 14 млн. заробітчан, тоді реальна величина народонаселення Росії 126 млн. осіб.

Особливо чітко це можна побачити на прикладі Москви. На 2018 рік корінних москвичів, тобто москвичів в третьому поколінні, залишилося лише 300 тис. осіб; з 14 млн. прописаних та зареєстрованих в Москві громадян лише тільки 3,4 млн. росіян. Таким чином, в «російському місті» Москві на одного росіянина припадає 4 чужинці, більшість яких прибуло в Москву не з російських територій, а з суміжних з Росією держав.

Ми всі пам'ятаємо перший «національний» проєкт-ідею Путіна, який заявив у 2003 році, що для нього немає нічого головнішого, морально-високого, ніж примноження російського народу. Слова, слова, слова ...

Так говорив принц Гамлет в однойменній трагедії Шекспіра про висловлювання свого вітчима, який узурпував королівську владу в державі, який бажав усім свободи та процвітання в його країні. Усі без винятку персонажі трагедії (кілька десятків осіб) були насильно вбиті один одним. Ніхто з них не побачив цього царства свободи та справедливості.

Ситуація в Росії в наші дні до жаху нагадує ситуацію в данському королівстві часів принца Гамлета: та ж брехня в устах верховної влади про спокій народу під її пануванням, ті ж насильницькі дії королівської поліції щодо незадоволених королем, ті ж «профілактичні» дії з підсовуванням непридатної (отруєної) їжі та води людям і так далі.

Давньогрецький політик часів війни діадохів Фокіон сказав фразу про Кассандру, царицю Македонії, яка цілком підходить як характеристика Путіна: «Путін подібний до кипариса, Він високо та гордо підіймається догори, але не приносить плодів; його краща сторона - проголошення безперервних надгробних промов».

Всі ідеї про примноження російського народу давно забуті Путіним, але Путін з нами! Як говорили древні германці: «Хайль, Путін!», Або «Так зійде на Путіна Божа благодать!». Російські люди знають, як закінчилися всі ці експерименти з «хайль» або «зіг хайль» ( «Хай буде з нами перемога» - переклад з німецької)

Путінська політика щодо зростання добробуту народу закінчилася, не розпочавшись, коли він у 2002 році заявив, що справжньою російською ідеєю є подвоєння ВВП. Один мудрий політик епохи античності Діадох Антигон сказав з цього приводу: «Коли змовкають високі ідеї та національні імпульси, тільки гроші стають найсильнішим важелем і єдиною основою влади».

Оскільки діти не є суб'єктом капіталістичної економіки, побудованої Путіним, то вони страждають від гегемонії капіталізму в першу чергу, їхні батьки - в другу. Відповідно, ніякого примноження народонаселення Росії при Путіні не було й не могло бути.

Відповідно, чутки про харчові отруєння як наслідок застосування генетичної зброї проти народів Росії потребують якомога глибшого розслідування, знаходження ватажка-ініціатора цього плану, його виконавців і виробників отруєних генетичним будильником харчових продуктів, які спрацьовують не відразу, а в міру захоплення чужих ДНК через харчові продукти організму, що приймає цю їжу.

Горезвісна пальмова олія з температурою плавлення близько 40 ºС вже є генетичним вантажем для російської людини, оскільки її може засвоювати організм тільки в умовах тропіків, в яких температура шкірних покривів автохтонів, негрів, перевищує 45 ºС, що робить засвоєння організмом пальмової олії нормальним фізіологічним процесом.