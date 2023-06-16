Путін не збирається припиняти війну, поки залишається живим

22:09 03 червня Київ, Україна

Росія зараз почала поширювати пропагандистський наратив про необхідність мирних переговорів. Однак він хибний і переговори необхідні Кремлю для перегрупування військ, поповнення сил, перепочинку від війни. Тим більше, що менш ніж через рік мають відбутися вибори і Путіну вкрай важливо, щоб населення РФ знову прийшло на них із думкою – “якщо не Путін, то хто?”.

Тому, слова Путіна – “Ми знаємо, чого ми хочемо і знаємо, якими засобами ми досягаємо своїх цілей. У нас величезний людський ресурс” – звучать очікувано, але все одно моторошно. Диктатор-людожер, який давно має копати грядки десь у Підмосков'ї та страждати на маразм, залишається при владі і готовий втопити в крові, насамперед, власне населення.