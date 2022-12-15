Путін не хоче переговорів

15:02 15 грудня Київ, Україна

Після того, як президент України Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор путін влаштував терор. Ентоні Блінкен розповів, що з одного боку росія заявляє про "готовність до переговорів", а з іншого посилює удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. На його думку, це не свідчить про бажання путіна проводити мирні переговори.

Заяви кремля про “бажання сісти за стіл переговорів” необхідні агресору, щоб показати світовій громадськості, що росія “бажає завершення війни”, а Україна, нібито, “відкидає” це і на Київ “необхідно натиснути”. Насправді ж, припинення вогню не призведе до припинення війни, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Усі розуміють, що путін знову накопичить сили і почне нове вторгнення з урахуванням опрацьованих помилок.

Тим не менш, досі знаходяться ті, хто готовий піти на поступки кремлю. Так, президент Франції грає у гру "умиротворення". На думку Макрона, путіну "необхідно надати гарантії безпеки". М'яко кажучи, дивна позиція президента однієї з провідних країн ЄС із ядерною зброєю. Мабуть, у кремлі не уточнили, про які саме “гарантії безпеки” має просити Макрон, проте натякнули, що “можуть припинити війну, якщо такі будуть надані”.

Все це ніяк не в'яжеться з логікою того, що відбувається, і, очевидно, переговорів з путіним ніхто вести не збирається, принаймні, доки окупанти перебувають в Україні і продовжують обстрілювати українські міста.