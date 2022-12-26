Путін та Лукашенко разом до кінця

21:06 25 грудня Київ, Україна

19 грудня два останні диктатори Європи провели спільну прес-конференцію, на якій обмінялися “любовами”. Зокрема, Лукашенко заявив наступне: “Ви ж знаєте: ми вдвох співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті”.

Слова вусатого диктатора звучали з іронією, проте він цим озвучив реальність, у якій і його колега перебувають. З Путіним все давно ясно – військовий трибунал у Гаазі і, у кращому разі, довічний ув'язнення. А ось Лукашенко всіма силами намагався уникнути такої самої долі, але, мабуть, не вийде.

Вусатий диктатор заявив про необхідність збільшити чисельність російських військ у РБ, під параноїдальним приводом; повідомив ЗМІ, що білоруські пілоти проходять підготовку для запуску специфічних боєприпасів; повідомив про розміщення в Білорусії комплексів С-400 та «Іскандер», які вже стоять на бойовому чергуванні.

Не зрозуміло, чи додав Путін Лукашенко до ступеня, що вусатий готовий ввести свої війська в Україну чи білоруський диктатор підіграє бункерному в залякуванні Заходу та України. Але зрозуміло одне, Лукашенку не вдасться зберегти владу чи уникнути покарання після поразки Путіна. На нього чекає такий самий суд і трибунал. Жага кремлівських грошей, якими щедро обсипає вусатого бункерного, призведе до того, що вся родина Лукашенка, ймовірно, також розплачуватиметься за гріхи свого батька. Напевно, багато хто видихне з полегшенням, коли побачить цю парочку на лаві підсудних у непідконтрольному їм суді.