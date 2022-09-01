путін довів росію до самогубства

11:40 09 серпня Київ, Україна

Історія доведе, що фатальним прорахунком володимира путіна була його впевненість у тому, що Європа прогнеться, якщо він вторгнеться в Україну — через її надмірну залежність від російських енергоносіїв. Але цього не сталося. Він також не зрозумів, що надмірна залежність працює в обидва боки: європейці потребували його нафти і газу, а він, натомість, повністю покладався на їхній ринок. Іншими словами, путіну слід залишити свої імперські амбіції на Заході доти, доки він не диверсифікував свою клієнтську базу і не побудував трубопроводи та заводи з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на Сході для експорту до Китаю, найбільшої у світі країни — покупця енергії. Натомість він вторгся в Україну, а потім шантажував і ображав решту Європи, що змусило її шукати нових постачальників та альтернативні джерела енергії.
Європі легше знаходити нових постачальників, а от росія неспроможна замінити Європу новими споживачами.

путін також зазнає невдач на полі бою. Українці звитяжно чинять опір за допомогою вогневої потуги Заходу.

Розглянемо ситуацію: путін назавжди відштовхнув Європу. Навіть якщо він отримає Україну, вона буде спустошена та некерована. російська армія ослаблена. Його економіка не має майбутнього без закупівлі нафти і газу Європою за відсутності ринку Китаю. Європейський Союз і Великобританія запроваджують санкції та обіцяють перестати покладатися на російську нафту, газ і вугілля. Енергія та продовольство є джерелом життєвої сили економіки, і путінську вепонізацію і того й іншого ніколи не забудуть.

путін не зможе замінити ринок Європи ринком Китаю та іншими азійськими ринками протягом багатьох років, до того ж трубопроводи через величезні території старіють, коли йдеться про природний газ. 

Сьогодні путін сам себе переграв. путін загнаний у глухий кут, а росія на межі краху та божевілля. І саме путін довів росію до самогубства.

путіну за свого правління росією вдалося вивести особливу породу нелюдей, котра з мовчазним схваленням сприймає усе те, що робить він з ним від іменні держави. Але з Україною московський карлик не врахував одного дуже важливого фактора.

В Україні абсолютно інший якісний склад населення. Український народ не бажає жити в тоталітарній державі, якою на сьогодні є путінська росія. І відстоюючи цей свій демократичний і європейський вибір, він готовий боротися і перемагати.