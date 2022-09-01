Європі легше знаходити нових постачальників, а от росія неспроможна замінити Європу новими споживачами.

путін також зазнає невдач на полі бою. Українці звитяжно чинять опір за допомогою вогневої потуги Заходу.

Розглянемо ситуацію: путін назавжди відштовхнув Європу. Навіть якщо він отримає Україну, вона буде спустошена та некерована. російська армія ослаблена. Його економіка не має майбутнього без закупівлі нафти і газу Європою за відсутності ринку Китаю. Європейський Союз і Великобританія запроваджують санкції та обіцяють перестати покладатися на російську нафту, газ і вугілля. Енергія та продовольство є джерелом життєвої сили економіки, і путінську вепонізацію і того й іншого ніколи не забудуть.

путін не зможе замінити ринок Європи ринком Китаю та іншими азійськими ринками протягом багатьох років, до того ж трубопроводи через величезні території старіють, коли йдеться про природний газ.

Сьогодні путін сам себе переграв. путін загнаний у глухий кут, а росія на межі краху та божевілля. І саме путін довів росію до самогубства.

путіну за свого правління росією вдалося вивести особливу породу нелюдей, котра з мовчазним схваленням сприймає усе те, що робить він з ним від іменні держави. Але з Україною московський карлик не врахував одного дуже важливого фактора.

В Україні абсолютно інший якісний склад населення. Український народ не бажає жити в тоталітарній державі, якою на сьогодні є путінська росія. І відстоюючи цей свій демократичний і європейський вибір, він готовий боротися і перемагати.