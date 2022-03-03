Путін боїться бабусь та дітей

Боягузтво головного ворога людства власного народу вражає. Його варвари у погонах почали затримувати дітей. 2 березня в автозак помістили двох мам та їхніх неповнолітніх дітей із плакатами – “ні війні”.

Наступного дня, 3 березня, на аналогічному мітингу у Петербурзі було затримано блокадницю Ленінграда. Її відвели до автозаку та виписали адміністративний протокол.

З урахуванням того, що лисий карлик наказав розстрілювати мирне населення і бомбить міста України, ув'язнення дітей та старих, яких він, зважаючи на все, боїться, не сильно дивує. Дивує інше – під час затримання все, на що були здатні росіяни, так це кричати – “ганьба, ганьба” і знімати те, що відбувається, на камери.

Зважаючи на все, цей народ більше ні на що не здатний. Звичайні крики на мітингу та заклики хоч до чогось ніколи не зупиняли рашистське керівництво. Жоден мітинг не приніс результату протестувальникам. Їм, мабуть, подобається мазохізм. Їх б'ють, затримують, заарештовують, садять у в'язниці, а вони продовжують кричати "ганьба, ганьба", що більше нагадує блеяння стада овець: "ніби неприємно, але це ж не нас садять, а наших співвітчизників", "якщо ми втрутимося, нас посадять у в'язницю”.

Аморфна маса росіян ніяк не може зрозуміти, що мирні протести тільки наповнять в'язниці. Необхідно брати в руки зброю та розпочинати штурм Кремля. Тільки так можна дійти “світлого майбутнього”, яке їм обіцяють путіністи вже багато років.