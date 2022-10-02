Путін анексував українські території

Швидше за все, бункерний дід, нарешті, почав розуміти, що припустився серйозної помилки, почавши вторгнення 24 лютого. Разом з тим він також розуміє, що альтернативою війні для нього є лише смерть, політична і, ймовірно, фізична. Тому він продовжує своє "перемогу", кидаючи максимально зомбованого населення кістку у вигляді анексованих територій.

Справа в тому, що через 7 місяців війни Росія не отримала, фактично, нічого. Жодна з так званих цілей не була виконана, а люди тим часом продовжують призиватися на фронт і не повертатися звідти. Анексія тимчасово окупованих українських областей має нібито показати росіянам, що їхня країна продовжує тримати ініціативу у своїх руках.

У той же час, судячи з виступу Путіна після підписання, так званих, документів про анексію, старість дається взнаки і його вигуки "Росія, Росія!" або триразове ура дають підстави вважати, що бункерний рушив розумом. Якщо ще на початку року Путін діяв згідно з хоч примітивним, не продуманим, але планом, то тепер, відчайдушні кроки диктатора, які, тим часом, не дають позитивних результатів для Росії, справді могли похитнути психіку старої людини.

Так чи інакше, для решти світу анексія українських територій не стала несподіванкою та не змінила нічого, окрім посилення підтримки України. І тепер ніхто не має наміру вести розмови зі старим дідом.