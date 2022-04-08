Юрій Швець – колишній розвідник КДБ. Він дав свою характеристику колишньому колезі, який зараз, на превеликий жаль, обіймає посаду глави ядерної держави вже понад 20 років.

“Ви подивіться, адже він боягуз відчайдушний. Що б він не робив із себе за допомогою ЗМІ – такого мачо-мена і так далі. Подивіться на це бункерне створіння, яке досі сидить від найближчих соратників на відстані 7–10 метрів. Тобто панічно боїться за своє життя”, - заявив Швець у своєму інтерв'ю.

У той час, поки "бункерний" масово відправляє десятки тисяч своїх солдатів на вірну смерть, говорячи про якийсь там "героїзм і доблесть", а також закликаючи, не роздумуючи "пожертвувати своїм життям заради порятунку держави", він сидить у бункері і трясеться за своє життя, побоюючись найближчих соратників.

Боягузтво карликової істоти не дозволить йому застосувати ядерну зброю, тому що в цьому випадку вона також буде знищена. А враховуючи той факт, що істота знаходиться в бункері, смерть її буде довгою і болісною.