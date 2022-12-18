Путін – невдаха року

12:19 18 грудня Київ, Україна

На думку американського видання Politico, Путіна визнали невдахою року. Наскільки це відповідає дійсності? До 24 лютого 2022 року, кремлівський диктатор мав куплених політиків у ЄС, його пропаганда вела мовлення на повну силу на Заході, Росія залишалася монополістом з постачання газу в Європейському Союзі, російської армії боялися навіть деякі країни НАТО. Більше того, путінський ультиматум, де він вимагав повернення позицій Північноатлантичного альянсу до кордонів 1997 року, розглядали всерйоз і Захід хотів дати гарантії безпеки.. Усього вищезгаданого Путін втратив і незабаром, втратити ще більше. Тому, так, звання "невдаха року" бункерний дід отримав цілком виправдано.

Варто очікувати, що в найближчому майбутньому господар Кремля стане найбільшим невдахою серед диктаторів, які коли-небудь жили на планеті Земля.