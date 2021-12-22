Психолог: питання онлайн-навчання навіть не варто обговорювати
20:54 12 серпень Київ, Україна
Існує ймовірність дистанційного навчання в Україні, на думку психолога
Віри Романової, онлайн-освіта не призведе ні до чого хорошого.
"Є статистика, що лише 5,7% людей у всьому світі здатні самостійно вчитися онлайн. Це вимагає зовсім іншого способу життя, специфічної концентрації уваги і специфічних навичок. Якщо говорити про наших дітей, культурі, менталітеті, - на сьогодні школа, це місце, де діти дружать, це фактор соціалізації, де у дітей з'являється перша дружба, перші моральні дилеми: виконати вимогу вчителя або не скласти одного, який щось там накоїв. Це обмін моделями поведінки сімейного типу виховання, де всі діти в школу приходять з різних сімей ", - вважає психолог.
На думку Романової, перехід на онлайн-навчання не варто навіть обговорення.
"Говорити про те, що ми із задоволенням підемо в онлайн, чи корисно це - не обговорюється. Більш того, є дуже багато психічних і психологічних проблем у дітей, сімей, з якими не просто не можна, а заборонено вчитися онлайн. Ми 5-6 років вибудовували інклюзивна освіта, і онлайн-навчання - це руйнування інклюзивності. А з іншого боку - невротизація батьків, пов'язана з постійними змінами економічної ситуації. Все це не призводить ні до чого хорошого ", - вважає Романова.
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