Психолог: питання онлайн-навчання навіть не варто обговорювати

20:54 12 серпень Київ, Україна

Існує ймовірність дистанційного навчання в Україні, на думку психолога Віри Романової, онлайн-освіта не призведе ні до чого хорошого.

"Є статистика, що лише 5,7% людей у всьому світі здатні самостійно вчитися онлайн. Це вимагає зовсім іншого способу життя, специфічної концентрації уваги і специфічних навичок. Якщо говорити про наших дітей, культурі, менталітеті, - на сьогодні школа, це місце, де діти дружать, це фактор соціалізації, де у дітей з'являється перша дружба, перші моральні дилеми: виконати вимогу вчителя або не скласти одного, який щось там накоїв. Це обмін моделями поведінки сімейного типу виховання, де всі діти в школу приходять з різних сімей ", - вважає психолог.

На думку Романової, перехід на онлайн-навчання не варто навіть обговорення.