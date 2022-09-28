Псевдореферендуми: окупанти "малюють" цифри

10:38 28 вересня Київ, Україна

Так, за включення окупованої частини Запорізької області до складу рф нібито проголосували 93,11% жителів. На Херсонщині такий крок "підтримали" 87,05% громадян. А ось на окупованих територіях Донбасу результат виявився майже стовідсотковим — на Луганщині окупанти заявляють про 98,42% "голосів" за приєднання до росії, а на Донеччині — 99,23%.

Остаточні "результати" псевдореферендумів ще не підбиті, однак у раді федерації вже заявили, що розглянуть питання про "входження" так званих "ЛНР", "ДНР" та окупованих російськими військами частин Херсонської та Запорізької областей до складу рф на найближчому засіданні, яке відбудеться 4 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський заявив: "Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. росія навіть не ховається", — сказав президент. Зеленський наголосив, що "єдиною раціональною відповіддю на таку зухвалість окупанта" є ще більше підтримки для України.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що нічого схожого на волевиявлення, демократію або ж вибори на окупованих територіях не відбувалось: "Подивимось на такі факти: окупанти не змогли набрати людей до комісії, не було достатньої кількості людей для організації, а мешканці на ці дні масово виїжджали з міста до сіл та Азовського узбережжя, щоб сховатися від участі у цьому фарсі. Рашисти скандують у своїх пабліках, що проголосували "за" 92%. Але? за що?"

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай звернув увагу на те, що заявлена загарбниками кількість людей, які взяли участь у псевдореферендумі на Луганщині, приблизно дорівнює чисельності виборців у 2012 році. За його словами, цифри абсолютно не відповідають дійсності, адже не враховують не лише померлих, а й сотні тисяч переселенців у межах України та на росії.

Цивілізований, демократичний світ засуджує та не підтримує проведення росією на тимчасово окупованих українських територіях незаконних "референдумів" та їхню фальсифікацію.

Про це у Twitter повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі системних порушень прав людини", – написав він.

Також Боррель додав, що ЄС високо оцінює мужність українців, які продовжують протистояти російському вторгненню.

Попри невизнання таких референдумів посіпаки росії на тимчасово окупованих територіях продовжують малювати цифри в угоду кремлівському диктатору.