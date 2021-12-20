Провокатори в справі!

Російські терористичні війська, які діють на території України, застосовують тактику змішаних бойових груп. Так, в ситуації, що штурмової роти нібито «військ ДНР» є два взводи: один складається виключно з підготовлених військових РФ (відрізнити їх практично неможливо), а в іншому - присутні змішані відділення (на п'ять - шість завербованих бойовиків два - три підготовлених російських військових, які грають роль сержантів і командирів - інструкторів).

Так ось, зрадники української держави вважають, що російські найманці поважають їх, але вони дуже помиляються: в перехоплених радіопереговорах командирів окупаційних військ неодноразово можна було почути, як вони зневажливо називають зрадників «м'ясом» або «консервами». І якщо під час бою ставало «гаряче», то російські інструктори просто кидали своїх поплічників на вірну смерть, а самі втекли, прикриваючись їхніми життями.

Кремлівське керівництво дуже любить повторювати мантру «їх там немає» і додавати до неї закляття «а ви доведіть». Доказів причетності Росії до конфлікту в Донбасі було і чимало. Але Кремль цього ніколи не визнає!

Так, 3 березня 2021, російські куратори дозволили так званої «народної міліції ДНР» стріляти по українським військам «на випередження». У той же день уповноважений представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що Україна «провокує військову ескалацію конфлікту» і звинуватив Київ у анулювання «більшості узгоджених раніше гарантій безпеки».

Дані провокації можна розглядати в комплексі з тиском на Віктора Медведчука і з трансфером влади в Росії. На широкомасштабне вторгнення російська армія навряд чи зважиться, побоюючись введення нової порції серйозних санкцій.

Ватажки так званої армії «ДНР» часто намагаються промити мізки жителям ОРДЛО, придумуючи і поширюючи порції цинічної брехні. Так, даючи коментарі своїй «пресі» вони відзначають, що українські військові нібито продовжують зосереджувати важке озброєння на лінії зіткнення і обстрілюють позиції «Д / ЛНР».

Насправді, саме російські найманці не тільки зосереджують, а й активно користуються російським важким озброєнням, постійно ведуть активний вогонь в бік українських позицій, при цьому руйнуючи житла і вбиваючи мирних жителів, провокуючи українських військових на відповідь.