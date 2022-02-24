Провокація вогнем із російської території

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що війська РФ можуть обстріляти український Луганськ із РСЗВ «Град». Фактично реальним місцем, звідки може вестись обстріл, є місцевість між нп Патронівка, Маноцький та Єлань (територія Росії). Вказані позиції віддалені від Луганська менш ніж на 40 км, а "Град" веде вогонь до 40 км.. Таким чином, снаряди полетять над позиціями ЗСУ, що дозволить агресору звинуватити в усьому Україну, адже візуально виглядатиме, начебто, саме українські військові ведуть вогонь містом.

Росія знову демонструє цинізм і готова розстріляти мирне населення Луганська ракетами, щоб створити інфопривід та виправдання своєї агресії. Не виключено, що пропагандисти вже підготували матеріали, які транслюватимуть по ТБ у момент віддачі наказу.

Необхідно максимально поширити цю інформацію, адже це може допомогти зірвати плани ворога.