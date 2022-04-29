Провокації у Придністров'ї

25 квітня стало відомо, що в Тирасполі (місто в самопроголошеній, невизнаній республіці Молдови під управлінням прокремлівських маріонеток) було здійснено терористичний акт на місцеве, так зване, міністерство державної безпеки. Нападники не були виявлені. На місці події знайдено три тубуси з-під гранатометів РПГ-27 «Таволга», що стоять на озброєнні рашистів, Придністров'я, Габону та Йорданії.. За попередніми даними, жертв на місці події немає.

Влада Молдови, яка з року в рік, навіть після приходу до влади Марії Санду, яка змінила курс держави на проєвропейський, повторювала, що не збирається вирішувати питання невизнаної республіки силовим шляхом, не могла за цим стояти. Такий напад загрожував би ескалацією відносин між Кишиневом та окупаційною владою Кремля.

Водночас, початок військових дій на цьому фронті сприяв поділу уваги Заходу на ще один конфлікт у Східній Європі, а також дозволив би рашистам розпочати наступ з боку Молдови на Одесу.

Очевидно, що атака на держорган самопроголошеної республіки в Тирасполі – справа рук рашистських провокаторів. Так само, напередодні повномасштабного вторгнення, в окупованому Донецьку, невідомі підривали автомобілі, звинувачуючи ЗСУ. Тим не менш, поки що, не було офіційних звинувачень у чиюсь сторону. Проте невдовзі вони можуть бути пред'явлені саме Кишиневу з метою подальшого проголошення “незалежності” захоплених рашистами територій Молдови та використання їх для наступу на Україну. Незаконна процедура проголошення “незалежності”, проте, формально дозволить не оголошувати Молдову як ще один бік конфлікту, що опинився на боці рашистів.