Противник зазнає поразки

За даними міністерства оборони України, супротивник втратив живої сили понад 3000 людей. Крім того, голова ОДА (обласна державна адміністрація) повідомив, що ввечері, 25 лютого, ЗСУ знищили понад 150 танків супротивника тільки в Харківській області, всього вже знищено близько 300 одиниць танків, один український льотчик за день збив 6 російських літаків, всього їх збито 10 штук, 516 бронемашин також знищено. З кожною хвилиною чисельність загиблих російських воїнів зростає, техніка горить.

Не обійшлося без втрат і в українській армії, на жаль, це неминуче. Тим не менше, воїни не лише обороняють, а й відкидають супротивника вздовж усієї лінії оборони.

Водночас, офіційний представник міністра оборони країни агресора офіційно заявив, що “війська РФ в Україні втрат не зазнають”.

Очевидно, що така відповідь свідчить про страх противника. Насамперед, перед своїм народом. Вони бояться, що якщо росіяни дізнаються про реальні втрати, які за 48 годин починають наближатися до вбитих за весь час війни в Чечні, то люди не захочуть воювати, почнуться бунти.

Дуже важливо донести до росіян, що їхня армія, сини, батьки, чоловіки, брати були кинуті в Україну під хибними гаслами і багато хто не знав, що вони вже в нашій країні, бо думали, що у них “навчання”. Полонені солдати вже звертаються до своїх родичів, щоб ті дзвонили в частини, виходили на площі міст та вимагали припинити війну.