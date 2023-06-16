Протести у Росії мають стати радикальніше

21:11 10 червня Київ, Україна

Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для атаки на Москву. Зазначається, що вже є тисячі претендентів, які чекають на вступ до їхніх лав, і вони продовжуватимуть набіги на кордон доти, доки їхні сили не стануть достатньо великими, щоб штурмувати столицю. Про це заявив командир легіону "Цезар".

Рейд на територію РФ минулого тижня став першим збройним вторгненням до Росії після прикордонних зіткнень між радянськими та китайськими військами у 1969 році, і він був успішним.

Більше того, фактично безперешкодне перетин кордону противника показує, наскільки слабкою стала сучасна Росія.. Незважаючи на спроби переконати внутрішню аудиторію, а також сторонніх спостерігачів у тому, що в них ще достатньо ресурсів, для охорони інших кордонів, насправді навіть, здавалося б, очевидний напрямок, який потребує підвищеної уваги, виявився дуже слабким. Це означає, що зараз усі сили кинуті в Україну і якщо якась країна має намір забрати свої території, раніше анексовані Кремлем, їй це вдасться зробити “малою кров'ю”.

Однак на такий крок навряд чи хтось зважиться. Чого не можна сказати про російських націоналістів і патріотів, які усвідомлюють, у яку яму загнав і продовжує заганяти країну Путін. Вони готові відвоювати Росію у зграї пристарілих гопників з 90-х єдино можливим шляхом – за допомогою кулі та багнета, а не за допомогою криків “ганьба” та камер смартфонів, спрямованих на росгвардійців “пакуючих” мирних протестувальників.