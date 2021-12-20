Протести в Хабаровську так і залишаться локальними?

15:51 27 липень Київ, Україна

Протестні настрої в Хабаровську не вщухають, причиною є арешт екс-губернатора регіону Сергія Фургала. Переростуть протести у всеросійський бунт або так і залишаться локальними?

Свою думку озвучив політолог Максим Ялі:



"Поки це слід розцінювати як точковий бунт, сплеск обурення хабаровчан щодо несправедливості по відношенню до їх губернатора (який користується широкою підтримкою серед місцевого населення) і ігнорування їх думки.



Переростуть ці протести в більш серйозні події і вимоги хабаровчан, буде залежати в першу чергу від Кремля і його дій.





Нагадаю, що в грудні 2013 роки кияни, що становлять основу перших тижнів протестів, не вимагали спочатку відставки не те що Януковича, але навіть уряду Азарова в повному складі. Вони цілком задовольнилися б відставкою міністра МВС Захарченко, відповідального за злочинний наказ по силового розгону студентського майдану. Який на той момент вже практично повністю згас і, на думку більшості експертів, сам би розійшовся протягом тижня-двох. Якби не побиття "Беркутом" ... І вже після подій 1 грудня, після зіткнень з силовиками, масовість протестів різко зросла. Як і вимоги протестуючих.

Так що зараз головне питання - чи засвоїв Кремль урок з помилок Януковича? Чи настане він на ті ж граблі, як і його ростовський гість?



Поки рано робити остаточні висновки і прогнозувати революцію. Варто стежити за ситуацією і реакцією Кремля.



На даний момент, з огляду на слабкість російської опозиції, віддаленість місця дії від столиці, пору року і ще ряд факторів, я розглядаю як дуже невисокі шанси на те, що протести вийдуть за рамки регіону і будуть мати серйозні наслідки для режиму Путіна відразу ж після "обнулення "його термінів".