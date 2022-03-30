Протести в Білорусі: провокація крові розв'яже руки Кремлю

Одним із сценаріїв, завдяки якому Російська Федерація на "законних" підставах може ввести війська в Білорусь, є провокація насильства з боку протестувальників спецслужбами РФ.
Про це повідомив ексглава ГУР Міноборони України і колишній керівник СЗР Віктор Гвоздь.
«Лукашенко взяв курс на виснаження протесту, дає йому час, щоб активності ослабли і питання вирішилося. У той самий час в Білорусі виросло ціле покоління молодих людей, які внутрішньо поділяють західні цінності і їм чужий цей режим. Саме тому питання так довго не вирішується, саме тому єдиним шляхом приборкання протестувальників, якщо протест не задихнеться сам, залишаться репресії. У Кремлі це розуміють і контролюють перебіг передвиборчих процесів.
Одним з можливих сценаріїв вирішення ситуації, якщо протести почнуть набирати не тільки антилукашенківський, але і антиросійський характер, може бути провокація крові з боку російських спецслужб, під виглядом насильства з боку протестувальників, що дасть вже нібито легальну підставу Путіну ввести війська. Таким способом буде встановлено повний контроль над ситуацією в державі, реалізовані зміни до Конституції, які відповідають геополітичним інтересам Кремля і встановлений лояльний режим», - підсумував генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.
«Лукашенко взяв курс на виснаження протесту, дає йому час, щоб активності ослабли і питання вирішилося. У той самий час в Білорусі виросло ціле покоління молодих людей, які внутрішньо поділяють західні цінності і їм чужий цей режим. Саме тому питання так довго не вирішується, саме тому єдиним шляхом приборкання протестувальників, якщо протест не задихнеться сам, залишаться репресії. У Кремлі це розуміють і контролюють перебіг передвиборчих процесів.
Одним з можливих сценаріїв вирішення ситуації, якщо протести почнуть набирати не тільки антилукашенківський, але і антиросійський характер, може бути провокація крові з боку російських спецслужб, під виглядом насильства з боку протестувальників, що дасть вже нібито легальну підставу Путіну ввести війська. Таким способом буде встановлено повний контроль над ситуацією в державі, реалізовані зміни до Конституції, які відповідають геополітичним інтересам Кремля і встановлений лояльний режим», - підсумував генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.
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