Протести в Білорусі: чи буде міліція застосовувати зброю

20:23 13 жовтень Київ, Україна

Заступник глави МВС Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що в разі загострення ситуації в країні, правоохоронні органи будуть застосовувати бойову зброю.

Політолог Ігар Тишкевич зазначив, що на даному етапі фактична влада Білорусі залякує демонстрантів, і силовики не будуть застосовувати зброю проти людей.

«Поки - це просто спроба залякування, тому що на сьогодні все ж МВС тримає контроль і протести не переходять межу, при якій вони представляють реальну небезпеку з точки зору повалення системи влади. Тому, на даному етапі немає такої загрози. Однак, з огляду на те, що Білорусь - тоталітарна держава, в принципі, такий наказ може бути, якщо буде завалюватися система влади Білорусі. Але в такому разі виникає питання, хто такий наказ буде виконувати», - сказав Тишкевич.

Тишкевич зазначив, що на сьогодні влада контролює настрої, тому застосування зброї проти учасників протесту не буде.

«Такий розвиток подій в білоруських умовах можливий, але тільки тоді, коли система вже валиться. Тут дуже багато аргументів про те, що значна частина силових структур просто не буде виконувати такий наказ», - зазначив політолог.