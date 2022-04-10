Прорив у постачанні озброєння НАТО

Чехія заявила, що відправляє танки Т-72 та БМП в Україну, після консультації з керівництвом Північноатлантичного альянсу. Вочевидь, дані моделі є пережитком СРСР. Тим не менш, у робочому стані або з незначними механічними неполадками, які можна буде усунути за короткий проміжок часу, вона повинна стати тією допоміжною силою, яка дозволить нашій армії піти в наступ.
На жаль, таке рішення було прийнято, зважаючи на все, після кадрів убитих цивільних українців у передмісті Києва. Весь цей час український уряд не переставав вимагати танки та літаки у Заходу, проте систематично отримував відмову.
Невже НАТО і країнам Заходу необхідні щоразу криваві докази того, що Україна справді потребує того, що вимагає і від цього залежить насамперед життя мирного населення, а не геополітичні цілі? Яку ціну ще треба заплатити, щоб Захід надав нашій країні літаки, про які просить Зеленський? І що має статися, щоб закрити небо над Україною? Застосування тактичної чи стратегічної ядерної зброї? Як би не хотілося цього визнавати, але режим Заходу не менш кривавий, ніж рашистський.
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