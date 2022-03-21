Проросійські сили здобули реванш на виборах?

20:59 29 жовтня Київ, Україна

Скоро стануть відомі офіційні результати місцевих виборів, але вже зараз можна зробити висновки, що проросійські партії отримали значну підтримку на сході і півдні України.





Політолог Юлія Тищенко розповіла, що місцеві вибори показали - на місцях утворилися «регіональні бульбашки» шляхом посилення еліт, але про реванш проросійських сил може йтися.

«Результати ОПЗЖ і проросійських сил були передбачувані на сході і на півдні України. Це було прогнозовано, що вони можуть взяти в обласних і міських радах більшість. Але я не вважаю, що це дуже переконливий результат. Разом з тим, навіть в Києві він є. Це - не тотальна перемога, і я б сказала, що на рівні великих міст все ж перемогли регіональні проєкти», - сказала Тищенко.

Експерт зазначила, такі тенденції пов'язані з тим, що посилилися місцеві еліти.

«З огляду на ці регіональні бульбашки, які утворилися, варто подумати про те, як зшивати країну. Але насправді, результати - дуже різні. І, мабуть, про якусь більшість не може йтися», - зазначила вона.

Тищенко пояснила, що регіональні проєкти мали реальну підтримку людей, тому результат по всій країні неоднорідний.