Проросійська Угорщина

Звідки не візьмись, з'явився у міжнародному інформаційному просторі, нікому, окрім населення Угорщини, раніше не відомий спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер. Він чомусь вирішив, що його думку слід висловити безпосередньо до президента України Володимира Зеленського. Кевер заявив, що лідер нашої країни “страждає на психічні розлади”. Причиною такої заяви стало невдоволення угорським політиком щодо того, як Зеленський просить підтримки у західних партнерів: “Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо – звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає чи загрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого бажають мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема”, - сказав Кевер.

Угорщина, очевидно, практично повністю перейшла на бік кремля, розпочавши інформаційні атаки, опустившись до переходу на особи. Тих, хто справді згоден із Кевером, для профілактики можна було б запросити до міст і населених пунктів, по яких не припиняються обстріли, і з яких не можуть виїхати люди. Можливо, їхня думка змінилася б щодо того, “як необхідно просити допомоги” у таких ситуаціях.

Звичайно, заява Кевера має провокаційний характер і не виключено, що зроблена заради політичного піару. Вона вкотре наголошує, що Угорщина залишається "постійним представником рашистів у ЄС".