Пропагандисти знову погрожують ядерним ударом

Зрозуміло, що всі розмови пропагандистів на рашистських шоу фриків розраховані виключно на внутрішню аудиторію. Ніхто не вірить у їхні розповіді за межами нової залізної завіси.

Зараз росія опинилася в ізоляції і намагається компенсувати економічні втрати з країнами Азії. Незважаючи на туманні перспективи таких альтернатив, це говорить про те, що кремль хоче зберегти державу та її економічний потенціал. Після застосування ядерної зброї, навіть ті, так звані союзники та “перспективні партнери”, які виражають явну та приховану підтримку рашистам, перестануть підтримувати будь-який зв'язок із агресором. Простіше кажучи, країна, яка щосили хоче виграти війну, отримати більше ресурсів, підкорити собі світ для ще більшого збагачення еліт, не стане руйнувати міста та країни, з якими надалі їй необхідно буде комунікувати.

Лише зомбовані рашисти не можуть цього зрозуміти, тому продовжують вірити кожному слову, що лунає з телевізора. Ніхто в здоровому глузді вже не вірить путіну та його прихильникам про завдання ядерного удару в якійсь точці земної кулі. Водночас погрози про ядерні удари, що постійно повторюються, говорять про те, що кремлю більше нема чим шантажувати цивілізований світ. Введення нафтового, а найближчим часом і газового ембарго руйнують останні важелі тиску на ЄС.

Після повної відмови від енергоресурсів рашистів світ дивитиметься на погрози від агресора, як на злісну горилу в клітці, яка кричить, бризкає слиною і розкидається власними екскрементами в різні боки.