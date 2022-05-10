Пропагандисти намагаються легалізувати "Л/ДНР"

Пропагандисти так званої «ДНР/ЛНР» тривалий час намагаються легалізувати своє існування. З метою реалізувати цей план поширюється низка фейків, переважно першоджерелами неправдивих відомостей є соціальні мережі.

В грудні 2020 року було запущено фейк про нібито визнання міжнародною організацією Європейська організація радіоаматорів незалежності так званої «Донецької народної республіки». Цей фейк було викрито завдяки «StopFake», які надіслали запит в EURAO та отримали відповідь, що організація такого рішення не ухвалювала.

Якщо розібратися в даній тематиці, то буде зрозуміло, що легалізацією псевдо-республік займається Росія, яка носить в цьому свою мету, зокрема зняти із себе відповідальність як зі сторони конфлікту. Нещодавно РФ

Нещодавно резонансу набула новина про участь представника «ЛНР» в конференц-зв’язку між представниками Росії в ООН. Російські пропагандисти маніпулюють темою Радбезу ООН для псевдо-легалізації невизнаних «ДНР/ЛНР». Так, після цього абсурдного «виступу» в ООН, один з ватажків так званої «ЛНР» Р. Мірошник, якого представили як представника мінської ТКГ, з’явився в ефірі проросійського телеканалу «Наш» (власником якого є Є. Мураєв) і звинувативши Україну в недотриманні Мінських домовленостей, заявив, що «Донбас не перебуває в складі України», а Росія не є стороною конфлікту.

Такі дії спрямовані на те щоб ввести елемент прямих переговорів між Києвом та представниками невизнаних республік, що в свою чергу також підтвердить наративу про те, що Росія не є стороною конфлікту і як підсумок, посприяє пом’якшення, або часткового зняття санкцій з РФ.

На даному етапі реалізація цієї інформаційної операції вилилась сніжним комом і єдині хто повірив в цей каламбур це виключно російський і проросійський споживач інформаційного простору.

Виходячи із цієї історії стає зрозумілим, що точно так само як міжнародне співтовариство ніколи не визнає невизнані республіки і не допустить їх легалізації на міжнародному рівні, точно так же Росія не буде залишати спроб для їх «легалізації» як мінімум на рівні свого інформаційного простору.