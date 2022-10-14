Пропагандисти почали готувати росіян до втрати окупованих територій

10:31 14 жовтня Київ, Україна

Практично всім прихильникам путінського режиму, проведеної ним політики, прихильникам імперської спадщини Росії притаманне так зване шапкозакидництво. Надбезпека призводить до телевізійних перемог та поразки на полях бою. Після довгих розмов (а вони тривали, чи не з самого розвалу СРСР) про “непереможність російської армії”, пропагандисти просто не могли збагнути, як “продавати” народу втечу з Харківської області. Тому їм довелося визнати поразку, при тому, що офіційні представники Міноборони РФ заявили про “заплановане перегрупування”, замінивши таким чином раніше використаний слоган з російської новомови – “жест доброї волі”.

Так чи інакше, українські захисники продовжили деокуппацію своїх територій і тепер уже окремі маргінали почали готувати росіян до цілковитого перегрупування на Росію, тобто до поразки на полях битви в Україні. Так, сумнозвісний терорист Стрєлков-Гіркін заявив, що “нічого страшного, якщо доведеться віддати Херсон чи навіть Крим”. Звичайно нічого страшного. Звичайно краще, якби це сталося без кровопролиття. Але слова колишнього ФСБешника, очевидно, прозвучали, щоб росіяни почали думати про атаку російських мобілізованих, які, теоретично, мають повернути наступну ініціативу окупантам.

Необхідно підкреслити, що Стрєлков-Гіркін, хоч би яким маргіналом він був – військова людина. Йому, очевидно, невтямки, що Росія воює виключно виходячи з політичних цілей Путіна.. Це означає, що і з кожною поразкою на полі бою популярність бункерного діда неухильно падає. Тобто, після деокупації Херсонської області, Криму, а також інших раніше захоплених українських територій, атаки мобілізованих може і не відбутися, оскільки ними просто не буде ким командувати.

Водночас, навіть якщо це й станеться, то той окупаційний контингент справді змусить ЗСУ перейти в оборону. Проте, враховуючи той факт, наскільки українські захисники професійно діяли в обороні, склавши воєдино відсутність мотивації мобілізованих, їх проблеми із забезпеченням, медициною, то “перемолов” кілька тисяч свіжого російського гарматного м'яса, ЗСУ знову перейдуть у наступ.