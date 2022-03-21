Пропагандистський механізм Кремля забарахлив

21:38 26 жовтня Київ, Україна

Структури Російської Федерації, які займаються пропагандистською діяльністю, ослабли, занадто багато напрямків, які потрібно охопити, і проблеми з фінансуванням привели до зниження впливу на "потрібні" аудиторії.





«Російська пропагандистська машина перевантажена і у цього є низка причин. По-перше, величезний ресурс спрямований на Україну і на Білорусь, по-друге, це військові операції в Сирії, Лівії, Мозамбіку, ЦАР, Судані і так далі. Як відомо, практично всі інформаційні майданчики в Росії контролюються силовими структурами - ФСБ або ж



Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.«Російська пропагандистська машина перевантажена і у цього є низка причин. По-перше, величезний ресурс спрямований на Україну і на Білорусь, по-друге, це військові операції в Сирії, Лівії, Мозамбіку, ЦАР, Судані і так далі. Як відомо, практично всі інформаційні майданчики в Росії контролюються силовими структурами - ФСБ або ж ГРУ , і всі вони задіяні. Це майданчики Пригожина, які зосереджені на Африці та інших театрах, ГРУ зосереджене на Білорусі і на Хабаровському краї, а також внутрішні проблеми, зокрема, на Кавказі.

На всі ці напрямки та їхню пропагандистську підтримку витрачаються величезні ресурси і, враховуючи, що 2020 рік став не надто хорошим в фінансовому плані для РФ, адже, по-перше, це нафта і газ, ресурси, які дають найбільші надходження Росії, вони не дали типових прибутків, і бюджет РФ переживає стадію «чорної діри» з урахуванням зовнішніх боргів.

Росія не здатна на інтервенції на кшталт тієї, яку вона здійснила в 2014-2015 роках, ні у військовому, ні в пропагандистському аспектах через обмежених ресурсів. Якщо всередині Росії вони ще можуть утримувати дискурс, то в роботі з зовнішніми аудиторіями виникають серйозні питання, адже такий вплив вимагає великих ресурсів і сьогодні це велика проблема для РФ», - підсумував Олександр Коваленко.