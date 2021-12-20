Пропаганда "русского мира" крізь призму РПЦвУ

Так Так…

Головним рупором пропаганди "русского мира" в Україні була, є і залишається РПЦвУ.

По суті, на сьогоднішній день, саме РПЦвУ має саму велику "аудиторію" з числа прихожан, яким під час проповідей, регулярно і масово, вливаються основні наративи російської пропаганди.

І новий законопроект про заборону пропаганди "русского мира" не на жарт сполохав головних рупорів пропаганди цього самого "русского мира".

В даний час РПЦвУ, що виявилося в не найкращому становищі, адже під загрозою знаходиться усталена форма пропаганди, на зміну і адаптацію якої піде чимало часу, розгортає інформаційний наступ на даний законопроект.

Наприклад, такий "експерт" Московського екзархату як Руслан Калинчук закликав президента України з екрану пропагандистського YouTube каналу РПЦвУ "Перший козацький", неодноразово використовувався для поширення саме пропаганди "русского мира", скасувати закон проти "русского мира". А заодно і вирішити питання з "перейменуванням РПЦвУ", яку московський екзархат наполегливо називає УПЦ МП.

Тож не дивно, що оси в осине гніздо сполошилися, адже мова зараз йде вже не просто про медійних, телевізійних або інтернет-майданчиках, а по справжньому про головне плацдармі поширення гібридної пропагандистської брехні. І для агентів Кремля в Україні настав період колапсу.

А в коллапсирующие стані, ворог, може бути, в рівній мірі як вразливий, так і непередбачуваний.

І ось, з вуст "експертів" РПЦвУ виходять версії, що українська влада прирівнює "православну віру" до нацизму, а віруючих московського екзархату почнуть саджати у в'язницю за їх віру. Звучить дуже слізно і прямо серце розривається, а головне - як чудово таке спотворення законопроекту вписується в концепцію гібридного проекту "гонінь" і "переслідувань".

Безумовно, настільки важливий законопроект, в рамках боротьби з російською пропагандою, стане головним лейтмотивом в цілому ряді гібридних нападок це самій пропаганди на Україну, як країну, нібито ущемляє ті чи інші права віруючих. Але по факту, всі ці нападки не скасують головного - впливу агентів Кремля в нашій країні з кожним днем обмежують простір для маневру все більше і більше.

А загнаним в глухий кут щурам нічого іншого не залишається, в останні хвилини їх тлінного буття, як в нападі відчаю початися кидатися і атакувати. І до цього "приступу відчаю" антагоністів ми повинні бути готові, оскільки цей період буде найскладнішим за всі роки боротьби з російською пропагандою.