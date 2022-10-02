Проміжні підсумки мобілізації у Росії

11:27 02 жовтня Київ, Україна

Яка здорова людина могла припустити, що в XXI столітті комусь спаде на думку починати повномасштабну війну в центрі Європи? Питання риторичне. Тому російські генерали жадібні до державних грошей, поклавши руку на пропаганду, рік у рік розікрали фінансування на переозброєння, модернізацію, ремонт техніки і т.к. Тиловики розпродавали абсолютно все – від запчастин танків до фарби для паркану.

Як результат – іржаві автомати для мобілізованих, військова техніка середини ХХ століття, прострочені боєприпаси. Відсутність бронежилетів та касок окупанти помітять лише на передовій, коли ззаду стоятимуть загороджувальні загони з кадировців.

Але росіян знову все влаштовує. "Я нічого не можу зробити" - гасло в голові "Івана", залишається трендом цієї осені в Росії. Щоб він заглушав страх смерті, мобілізованим дозволяють вжити кілька літрів спиртного перед відправкою до навчальних частин, а також автобусів і самих навчальних частин. Не виключено, що на фронті вони також будуть п'яними.