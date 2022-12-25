Виробники російських процесорів відмовляються від роботи з агресором

11:06 25 грудня Київ, Україна

Відомо, що процесори використовуються російською оборонною промисловістю для створення ракет, а також встановлюються у військову техніку. Тому закордонні компанії, які продавали Росії комплектуючі для оргтехніки, відмовилися виробляти нові та передавати вже готові вироби агресору.

За словами глави Мінцифри РФ Максута Шадаєва, через це "гальмується виробництво російської комп'ютерної техніки". За 2022 рік було випущено 15 тис.. комп'ютерів та 8 тис. серверів у Росії, що, за словами Шадаєва, дуже мало і в цьому винні “закордонні партнери”.

Ймовірно, причиною такого малого випуску російської обчислювальної техніки є мінімальний внутрішній попит її у, і навіть розпочата Путіним війна, яку і витрачаються матеріали, призначалися спочатку для збирання споживчої продукції.

Слова Шадаєва вкотре наголошують на безпорадності агресора. За понад 30 років "вільного плавання", в Росії так і не побудували необхідних потужностей для виготовлення процесорів. Мабуть, пристарілі уми в Кремлі бачили в цьому якусь незрозумілу "шайтан-машину", яка не здатна замінити "старі добрі канкулятори". У результаті, можна побачити, наскільки РФ залежна від усіх довкола. Адже Путін так пишався тим, що “Росія ні від кого не залежить”, тоді як “Україною правлять господарі за океаном”. Реальність показує протилежне і тепер, без закордонних процесорів, російській оборонній промисловості доведеться залучати улюблених шаманів Путіна, щоб ті "зачаровували" ракети на ціль.