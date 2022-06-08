Прогнози справа невдячна, The Hill про Україну

Ендрю Летем - професор міжнародних відносин у коледжі Макалестер у Сент-Полі, штат Міннесота, та позаштатний науковий співробітник американського військового видання Defense Priorities у Вашингтоні, округ Колумбія, представив читачеві The Hill своє бачення розвитку подій в Україні та пояснив чому у цій війні не буде переможця.

У своїх міркуваннях професор Летем відштовхується від методу виключення неможливого, адже те, що після цього залишиться і буде правдою, якою б неймовірною вона не здавалася.

Трагічна, небажана, але неминуча реальність, на його думку, полягає у перемозі Росії, хоча це буде зовсім не те, на що спочатку розраховував Кремль, ступаючи на українську землю і не за ту ціну, яку готовий був віддати.

Найнереальнішим і вже очевидно неможливим сценарієм є встановлення проросійського режиму в Києві внаслідок бліцкригу з наступним формальним входженням України до складу РФ за прикладом Криму, або неформальне її перебування у сфері впливу Росії як Білорусь.. Якщо навіть такий план був спочатку, то зараз від нього точно відмовилися.

Таким же нереальним на думку професора Летема є повний розгром російських військ з подальшим відновленням України в межах до 2014 року.. Результатом могла стати незалежна Україна, яка вільно вступає до НАТО та ЄС. І тут навіть вдалася перша частина плану, противника було зупинено, але перейти в контрнаступ українські захисники не змогли.

Незважаючи на всю розкоординованість і бардак у російській армії, з північних територій вони пішли самі, ймовірно не розрахувавши сил, тут навряд чи прийнятні терміни «були відкинуті, вигнані, викинуті», які найчастіше застосовуються в телевізорі. Навіть у разі успішних контрнаступів української армії співвідношення сил робить повну перемогу України неможливою.

Обмежена перемога України, яка передбачає повернення до кордонів до лютого 2022 року, на думку автора статті, також неможлива. Справа в тому, що значні частини територій вздовж узбережжя Азовського моря і Донбас є ключовими інтересами Росії і війська від туди просто не підуть, навіть якщо земля перестане вбирати кров, пролиту за ці землі.

Потрібно визнати, що наступні одна за одною хвилі мобілізації, що кидають у вогонь війни дуже мотивованих, але абсолютно безглуздих з військової точки зору людей, не забезпечують ні чисельної ні якісної переваги на полі бою, а Росія ні те що не думала про мобілізацію, вона навіть регулярні частини не все використали.

Колишній заступник командувача військ США в Європі генерал-лейтенант Стівен Твітті заявив, що Україна вже втратила 200 000 солдатів убитими.

Німецька служба зовнішньої розвідки (BND) залишає українському опору чотири-п'ять тижнів, пише Spiegel 3 червня.. Аналітики BND вважають за можливе, що до серпня Путін зможе контролювати весь Донбас. Можливо, саме тому канцлер Шольц так затягує з поставками важкого озброєння.

Виходячи з цього, професору Летему бачиться можливим лише один підсумок – розпад України на кілька частин і навіть те, що буде Україною, не зможе стати частиною Заходу та повноцінно вступити до європейських структур, що безсумнівно поразка для Києва. Однак це буде і поразка для Москви, яка хотіла з наскоку зараз вирішити українське питання. Єдиною втіхою для Кремля буде недопущення членства України в НАТО та ЄС.

І якщо навіть розглядати прогнози професора Летема як приватну думку, то стає очевидно, що таких голосів у закордонній пресі звучить значно більше, а заголовки великих видань уже не проголошують швидку перемогу України.