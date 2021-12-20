Прогноз аналітика: яким буде курс долара на тиждень

Як повідомило сьогодні агентство «РБК-Україна», старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб поділився своїм прогнозом щодо курсу долара. На думку аналітика, на наступному тижні в Україні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар буде торгуватися близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках - на рівні 26,8 / 27,0 грн.

Крім того, Вадим Іосуб зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,9%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,18 до 26,93 грн (-0,9%).

Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії Укрділінг, за цей же час знизилися з 27,10 / 27,13 до 26,98 / 27,00 (-0,4% / - 0,5%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,92 / 27,22 до 26,87 / 27,08 (-0,2% / - 0,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 0,8%.

Нагадаємо, на 13 липня Нацбанк знизив курс гривні майже на 2 копійки - до 26,95 грн / дол.

Також повідомлялося, що на цьому тижні НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і придбав майже 100 млн доларів.