Профспілка проти «Укрзалізниці», або Проблеми шерифа індіанців не хвилюють

16:30 20 листопада Київ, Україна

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України погрожує подати на «Укрзалізницю» до суду за те, що залізничникам не підвищили оклади і тарифні ставки. Це черговий приклад, коли новому керівництву доводиться розгрібати свавілля попереднього «директора» «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця», незважаючи на свій величезний потенціал, дуже рідко перебувала під керівництвом грамотних і чесних людей. Найчастіше цей потенціал не тільки не використовувався на благо і розвиток компанії, але розкрадався і спустошувався по максимуму. Були періоди прибутковості, періоди збитковості. У хороші часи залізничники мали гідну оплату праці, в погані - заборгованості. Іноді про них забували. Бажання людей відновити справедливість і отримувати гідну плату за працю цілком природне. І тут весь гнів і претензії направляються в бік керівництва УЗ, яке для них не має обличчя, а лише володіє повноваженнями. Виходить, що Володимир Жмак тепер віддувається за безвідповідальність, корумпованість і навіть дурість попередніх керівників УЗ, які рядових співробітників, мабуть, за людей не вважали.

На сьогодні Профспілка залізничників апелює до угоди, підписаної в серпні місяці, згідно з якою до 1 жовтня мала бути ліквідована заборгованість із зарплати 700 млн грн, підвищені тарифні ставки і посадові оклади на 25% і багато іншого. Підписував цю угоду хтось із команди Івана Юрика... а може, Желько Марчека? У будь-якому випадку, обидва були лише виконавцями обов'язків і явно не планували залишатися надовго. Як то кажуть, «ось вам угода, тільки відчепіться... все одно не мені її виконувати».

Виконувати доведеться Володимиру Жмаку, і він це робить! Навіть в умовах найсильнішої збитковості «Укрзалізниці» за 2020 рік, яка трапилася не тільки через пандемію, а й через крадіжки і недолугість попереднього керівництва, на цей момент заборгованість по заробітній платі скоротилася наполовину і становить 400 млн грн. Багатьом працівникам повернули 5-денний робочий тиждень. І ведуться пошуки фінансування для підвищення окладів і посадових тарифів.

Не може Профспілка дорікнути нинішньому керівництву УЗ в невиконанні зобов'язань за угодою! Вони виконуються зі швидкістю, яку дозволяє розвинути нинішнє фінансове становище «Укрзалізниці».

Другий аргумент, до якого вдалася Профспілка в своїх погрозах «засудити» УЗ - це прибутковість компанії в 2019 році. На думку голови Профспілки Вадима Бубняка, за підсумками 2019 року «Укрзалізниця» отримала 3 млрд чистого прибутку, при цьому заощадивши за 9 місяців поточного року 1,5 млрд грн на оплаті праці та 700 млн грн на невиконанні зобов'язань галузевої угоди.

Стривайте! Причому тут прибуток 2019 до економії на зарплаті 2020? По-перше, прибуток 2019 року - це гучні слова ексголови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, який, озвучуючи цю цифру, забув додати інформацію про катастрофічний знос рухомого складу УЗ і потреби фінансування пасажироперевезень в розмірі десятків мільярдів гривень. По-друге, звідки намалювалася цифра в 1,5 млрд грн економії на зарплаті, якщо борг на момент підписання угоди був 700 млн грн?

У будь-якому випадку, у залізничників є вибір: отримати зараз всі борги із зарплати і підвищення окладів і залишитися без роботи, оскільки без інвестицій в вагони і локомотиви скоро буде ні на чому їздити, або трохи потерпіти, отримати всі борги і працювати далі з підвищеними окладами. Хоча кому цікаво, що Жмак - один з перших, хто серйозно взявся за ремонт парку і кардинальне оновлення УЗ...

Отже, у Володимира Жмака непросте завдання - витримати нападки засмучених попереднім керівництвом працівників, реалізувати намічену стратегію щодо реформування залізничного вокзалу і виведення компанії на рівень прибутковості, і при цьому виплачувати накопичені Кравцовим, Юриком і Марчеком борги із зарплати. На цьому етапі всі ці пункти у нього виходить виконувати. Судові позови тут марні, оскільки угода поступово виконується. А гучні заяви голови Профспілки більше схожі на піар чи заказуху з боку незадоволених тим, що керівником «Укрзалізниці» став адекватний досвідчений професіонал.