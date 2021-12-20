Професії поза часом і кризи

20:06 10 серпень Київ, Україна

Пандемія змінила повсякденне життя, не обійшла стороною і ринок праці, одні професії набули популярності, інші, навпаки, пішли в тінь. На питання про те, які спеціальності зараз популярні, а які втрачають актуальність, відповів фахівець.

Юлія Кирилюк - засновниця компанії, яка спеціалізується на рекрутингу, аутсорсингу і аутстаффінгу персоналу вважає:



"До початку пандемії затребуваними були спеціальності консультантів, туристичних агентів, івент менеджерів, працівників сфери обслуговування - втратили свою популярність. В той час, як на зміну їм прийшли онлайн-працівники. Маркетологи, smm фахівці, web-дизайнери, розробники, працівники технічної підтримки клієнтів і багато інших інтернет-фахівці, які і до карантину займали більшу частину ринку.



Що стосується майбутньої ситуації, сказати досить складно. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі. Але є професії, які будуть популярні і під час - і після карантину. Це медики, психологи, експерти в аналітиці й статистиці, перекладачі та кур'єри.



Хоча ми всі маємо надію на те, що вірус буде відступати, але сталася ситуація навчила нас ось чому: потрібно розвиватися, бути гнучким, пізнавати інтернет-технології, мати професію "про запас". Чи не обмежуватися запасом своїх знань, а кожен день пізнавати щось нове. Тоді пандемія зможе менше вплинути на ваше матеріальне становище і внутрішню тривожність ".