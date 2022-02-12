ПРОЕКТ ТАНК "Т-14 «АРМАТА»" НАКРИВАЄТЬСЯ «МІДНИМ ТАЗОМ»

Традиційно трохи історичної ретроспективи на тему «гучних» заяв та обіцянок російських топ-чиновників щодо термінів провадження «Армати». Від минулого до сьогодення.

Квітень 2016 року.

Міністерство оборони Росії уклало договір про придбання в "Уралвагонзаводу" 100 нових танків Т-14 "Армата". Про це повідомив журналістам заступник Міністра оборони РФ Юрій Борисов.

"У нас законтрактовано 100 танків", - сказав представникам ЗМІ Юрій Борисов на з'їзді машинобудівників, який проходить у Москві 19 квітня.

За словами заступника міністра, армія задоволена «Арматою», але поки що не прагне форсувати закупівлі. Як повідомив Юрій Борисов, хороший «модернізаційний потенціал», як і раніше, має танк Т-72.

Серпень 2017 року

"Ми маємо контракт на 100 одиниць, які буде нам поставлено до 2020 року", - повідомив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу" у четвер на форумі "Армія-2017".

Липень 2017 року.

«Я сподіваюся, що «Урагвагонзавод» підтвердить, що 2019 рік — це початок уже дослідно-військової експлуатації Арми. Тобто танк надійде вже не на полігони промисловості, а вже на військові полігони. А далі – серія», - повідомив у червні віце-прем'єр РФ Д.Рогозін.

Лютий 2019 року

Серійне постачання до російської армії нового танка Т-14 "Армата" може розпочатися з 2019 року, повідомив у вівторок глава "Ростеху" Сергій Чемезов, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

"Так, можуть", - відповів він на запитання, чи очікується початок серійного постачання "Армати" до Збройних сил РФ з 2019 року.

Листопад 2019 року

«Перша дослідно-промислова партія танків нового покоління Т-14 «Армата» надійде до російських військ наприкінці поточного – початку наступного року», – повідомив генеральний директор корпорації «Ростех» Сергій Чемезов у рамках Міжнародного авіаційно-космічного салону Dubai Airshow 2019.

Січень 2020 року.

«Перспективні російські танки Т-14 "Армата" до вітчизняних збройних сил поки не надійшли.. Розробник і виробник нових бойових машин "Уралвагонзавод", який входить до "Ростеху", повинен до 2021 року поставити військам 132 танки і БМП на платформі "Армата". Цю інформацію агентству ТАРС підтвердив голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов.

Квітень 2020 року.

"З наступного року, після того як почнуть поставлятися вже серійні машини Міністерству оборони, при отриманні паспорта експортного вигляду ми почнемо працювати з іноземними замовниками", - сказав глава Мінпромторгу Росії Денис Мантуров на каналі "Росія 1".

Серпень 2020 року

«Ми розраховуємо, що після завершення державних випробувань найближчим часом Міністерство оборони прийме (танк Т-14 «Армата») на озброєння. Все, звичайно, залежить від держвипробувань. Як на мене, це відбудеться до кінця поточного — на початку наступного року», — розповів голова Мінпромторгу Росії Денис Мантуров в інтерв'ю телеканалу «Зірка».

Грудень 2020 року.

«Серійне постачання танка Т-14 на платформі «Армата» розпочнеться у 2021 році. Сьогодні це, безумовно, найкращий танк у світі», - заявив Сергій Чемезов під час брифінгу.

Лютий 2021 року

"З 2022 року ми вийдемо на стійке серійне постачання цих машин", - поінформував Терликов.

Січень-лютий 2022 року.