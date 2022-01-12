Продуктові картки – крок до обіцяного Зеленським «кінця епохи бідності»

Спочатку новина про можливе введення в Україні продуктових карток здалася нереальною, картину, що виникла з людьми, які в тонких сухих руках тримають алюмінієву миску з юшкам я швидко відігнала. Ні – це не про мою країну, ми живемо тяжко, але не настільки.

Намагаючись розібратися в предметі, натрапила на новину від ЮНІСЕФ, який шокував своїми висновками ще влітку минулого року, повідомивши, що в Україні майже 9 млн людей відчувають нестачу їжі. У порівнянні з періодом 2014-2016 років цей показник знизився на 200 тисяч, але не поспішайте радіти, кількість українців, які відчувають гостру нестачу їжі, збільшилася рівно на 200 тисяч і склала 1,1 млн осіб. З чого робимо висновок, що є системне зубожіння народу. Ці страшні цифри є найгіршим абсолютним показником серед усіх європейських країн. Якщо взяти відсоткове співвідношення до загального населення, то Україна поступилася першим і другим місцем Албанії та Молдові з результатом 22,4% населення, що недоїдає.

Наступна новина про січневе підвищення ціни на хліб (поки на 10%) від генерального директора Укрхлібпрому Васильченка коментарів не потребує, але пояснює появу міркувань про можливе впровадження продуктових карток для соціальної підтримки незаможних верств населення. Прогнози уряду на темпи інфляції не виправдалися, замість затверджених 7,3 вона становила 10%, а світові ціни на продовольство зросли протягом року майже на 30%. Але основна причина звичайно у небувалому зростанні цін на енергоносії. Уряд не поспішає погодити рішення про пільгову ціну на газ для причетних до виробництва хліба підприємств, що у свою чергу робить неспроможним меморандум представників хлібопекарських та борошномельних асоціацій від 31 грудня 2021 року.. Працювати ніколи, треба добре відпочити і обов'язково випустити видосик про те, як добре і весело можна покататися на лижах, адже межі не мають скупчення військ, у будинках тепло, а на столах багато.

Але нам подорожчання хліба дарма, ми знаємо де купити скумбрію по 8 гривень за кілограм, а її можна буде і без хліба з'їсти, було б кого годувати. За останніми даними сім'ї з двома дітьми вже можна назвати відчайдушними сміливцями, адже за заявою директора демографії та соціологічних досліджень ім. Н.В.Птухи Елли Лібанової «Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів». Натомість президентові вдається натхненно та з посмішкою 20 хвилин розповідати, як добре ми живемо. Ще трохи і вийдемо з бідності ... скотитися в злидні.