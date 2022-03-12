Продовжувати війну бажають лише двоє людей

Як повідомив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, "єдиними людьми на планеті Земля, хто хоче продовжувати війну, є Путін і Шойгу". За словами розвідника, навіть найвищий генералітет рашистів виступає за припинення бойових дій. Хтось говорить про це відкрито, хтось мовчить, проте всі вони все частіше саботують накази двох “вояк”. "Нам відомо про всі ідеї, які зароджуються у ставці ворога" - повідомив Буданов, натякаючи на те, що інформацію українська розвідка отримує безпосередньо від генералів РФ.

Хоч як дивно, навіть рашисти розуміють, що продовжувати війну безглуздо. Більше того, починати її з такою армією, як у них, також не мало жодного сенсу. Адже окупантам навіть не було поставлено конкретних цілей, не було сплановано чітких дій, техніка та обмундирування для "воїнів" постачалися низької якості.. Про це, зокрема, свідчать численні докази, надані ЗСУ після захоплення в полон окупантів та ворожих броньованих машин.

Війна в центрі Європи в XXI столітті це цілковите божевілля. Варварські методи вирішення геополітичних завдань, що виникають у запаленому мозку старої людини, яка управляє ядерною країною, не повинні бути реалізовані ніколи. Проте, якимось чином, рашисти все ж таки допустили війну. Тепер вони самі повинні це виправити доти, доки їхню країну, у прямому розумінні, не розірвав на частині дефолту.