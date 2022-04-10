Подовження тягових плечей як спосіб поліпшення фінансових результатів «Укрзалізниці»

Подовження тягових плечей локомотивів як одну з інноваційних схем організації руху вантажних поїздів на «Укрзалізниці» почали впроваджувати відносно недавно. З приходом Володимира Жмака на головну керівну посаду компанії за цю ідею взялися міцно і з розумом.

За жовтень місяць УЗ відзвітувала про 1200 вантажних складів, які були пропущені на подовжених тягових плечах. І, судячи з амбітних планів і значного досвіду в кризовому менеджменті Володимира Жмака, це тільки початок.

На сьогодні на подовжені тягові плечі переведені ділянки Знам'янка-Клепарова, Полтава-порти Одеси, Волноваха-Миколаїв, Волноваха-Запоріжжя, Коростень-Конотоп, Козятин-Конотоп, Миколаїв-Дніпро і деякі інші.

Який ефект дає подовження тягових плечей «Укрзалізниці»? Які плюси і мінуси такого підходу в організації вантажоперевезень? Будемо розбиратися.

Той невеликий досвід подовження плечей локомотивів на практиці показав істотне зростання продуктивності тягового рухомого складу, прискорення доставлення вантажів і скорочення обігу вантажних вагонів. Якщо конкретніше, то терміни доставлення вантажів скорочуються на 10-20%, а пробіг локомотивів збільшується на 60-120 кілометрів на добу в залежності від виду тяги (тепловоз або електровоз). Продуктивність тепловоза на подовжених плечах збільшується на 54%, а електровоза - на 16%.

Важливою перевагою подовження тягових плечей під час перевезення вантажів є істотне скорочення кількості використовуваних локомотивів. Економічний ефект від такої роботи фахівці порівнюють з витратами на утримання 10 локомотивів на добу. Відзначимо, що в умовах дефіциту локомотивів і поки що плачевного стану рухомого складу в цілому, «Укрзалізниця» знайшла оптимальне рішення для поліпшення фінансового стану компанії і підвищення якості послуг для клієнтів.

Не варто забувати, що подовження плечей - це збільшення відстаней і тривалості поїздок локомотивних бригад, що загрожує плинністю кадрів і браком фахівців. Однак, в «Укрзалізниці» знайшли спосіб запобігти цим ризикам - підвищений тариф оплати праці та виплата додаткових премій працівникам. Крім того, працівники локомотивних бригад отримують вироблення більшої кількості годин за меншу кількість поїздок.

А тепер про ризики. Подовження плечей може привести до прискореного зношення локомотивів через збільшення інтервалів між технічним обслуговуванням, поточним ремонтом. Ретельніше обслуговування в такому випадку вирішує проблему.

Тривалі поїздки для локомотивних бригад - це завжди підвищене фізичне і психологічне навантаження. Незначної плинності кадрів тут не уникнути, але в цілому питання вирішується фінансовим стимулюванням працівників.

Ці незначні мінуси цілком перекриваються більш численними плюсами технології. Звернувши увагу на неї, Володимир Жмак і його команда вже рапортують про оптимізацію експлуатаційних витрат і скорочення термінів доставлення вантажів. Здатність піднімати підприємство з колін шляхом внутрішніх ресурсів - це справжній талант, який даний не кожному. «Укрзалізниці» в цьому плані пощастило. Будемо стежити за подальшими результатами.