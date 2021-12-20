Продовження карантину: ситуація може затягнутися до кінця року

21:11 17 липень Київ, Україна

Президент України висловив чітку негативну позицію щодо продовження карантину , а як ми знаємо, його збираються продовжувати. Зеленський закликав зробити максимум для стабільної роботи бізнесу, в разі необхідності продовження карантинних заходів.

Політичний експерт Олег Петровець прокоментував ситуацію:



"Діяти по ситуації - єдине правильне рішення. Немає сенсу нагнітати обстановку, лякаючи людей продовженням карантину до кінця року. Це однозначно призведе до всенародного обурення і вдарить по рейтингу президентської команди напередодні місцевих виборів. Зеленський це прекрасно розуміє, тому й демонструє обережність. Місяць живемо, аналізуємо епідеміологічну ситуацію - і до кінця літа робимо висновки щодо продовження карантину на довший термін.



Але проблема в іншому - вже зараз люди повинні усвідомлювати, що попереду осінь, похолодання і, відповідно, очікуване збільшення кількості хворих на ГРВІ, грип та Covid-19. Так чи інакше, нас чекає друга хвиля епідемії, до якої ми повинні бути готові.



В кінцевому підсумку, я впевнений, що навіть через місяць, влада прийде до рішення про продовження карантину на черговий термін. Можливо, навіть до кінця року.



Підприємцям доведеться змиритися з цією реальністю і підлаштовувати свій бізнес під новий темп життя. Можливо, частково переводити в онлайн-режим, робити більш мобільним і гнучким. Гірше, ніж було навесні в плані повного закриття підприємств, навряд чи, вже буде ".